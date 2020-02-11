УХЛ за підсумками січня визначила найкращих хокеїстів місяця

Джерело - УХЛ.

Найкращим голкіпером в січні став Олександр Хомутов з Дніпра, який у 5 матчах воротар відбив 92,3% кидків, заробивши коефіцієнт надійності 2.13.

Про це повідомляє УХЛ.

Володарем нагороди найкращому захиснику місяця став лідер оборони Кременчука Всеволод Толстушко. У 7 матчах гравець набрав 7 (2+5) очок при показнику корисності +7, відзначившись, в тому числі закинутими шайбами ​​в ворота Білого Барса і Донбасу.

Найкращим нападником січня став Роман Благой з Білого Барса. Форвард набирав очки у всіх 7 матчах білоцерківців, відзначившись 16 (8+8) результативними балами при показнику корисності +5.

Крім того, був визначений найкращий гол січня. Його автором став нападник Динамо Михайло Геворкян.

Раніше, Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо.