Джерело - УХЛ.
Найкращим голкіпером в січні став Олександр Хомутов з Дніпра, який у 5 матчах воротар відбив 92,3% кидків, заробивши коефіцієнт надійності 2.13.
Про це повідомляє УХЛ.
Володарем нагороди найкращому захиснику місяця став лідер оборони Кременчука Всеволод Толстушко. У 7 матчах гравець набрав 7 (2+5) очок при показнику корисності +7, відзначившись, в тому числі закинутими шайбами в ворота Білого Барса і Донбасу.
Найкращим нападником січня став Роман Благой з Білого Барса. Форвард набирав очки у всіх 7 матчах білоцерківців, відзначившись 16 (8+8) результативними балами при показнику корисності +5.
Крім того, був визначений найкращий гол січня. Його автором став нападник Динамо Михайло Геворкян.
Раніше, Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті.
Нагадаємо, Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо.