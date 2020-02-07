Тампа обіграла Піттсбург, Вегас розгромив Флориду. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
07 лютого
Баффало - Детройт - 3:4 (0:2, 0:, 3:1)
Флорида - Вегас 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)
Монреаль - Анахайм 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Айлендерс - Лос-Анджелес 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Філадельфія - Нью-Джерсі 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Тампа-Бей - Піттсбург 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Оттава - Колорадо 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Міннесота - Ванкувер 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Сент-Луїс - Вінніпег 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Арізона - Кароліна 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Калгарі - Нешвілл 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Едмонтон - Сан-Хосе 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
Нагадаємо, Бостон дотиснув Чикаго.
Раніше, голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона.