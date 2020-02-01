Кременчук розібрався із Крижаними Вовками у регулярному чемпіонаті

У матчі було закинуто 8 шайб

Джерело - Чемпіон.

У матчі 33-го туру Української хокейної ліги Крижані Вовки приймали Кременчук.

Матч активно розпочали господарі майданчика - на п'ятій хвилині поєдинку Сергій Мікульчик точним ударом відкрив рахунок у матчі. Гості швидко зібралися і за наступні 4 хвилини не тільки зрівняли рахунок, а й збільшили розрив до двох шайб.

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Під кінець періоду Сергій Мікульчик зробив дубль, мінімально наблизившись до супротивника з Кременчука, проте зрівняти цифри на табло у них так і не вийшла.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

33 тур

1 лютого

Крижані Вовки - Кременчук 2:6 (2:3, 0:0, 0:3)

Шайби: 1:0 - Мікульчик (Овчинников, Воробйов, мен.), 4:48; 1:1 - Кисельов (Григорян, Зайцев), 6:44; 1:2 - Ворона (Грицких, Хрішпенц), 8:11; 1:3 - Григорян (Олійник, Горище), 9:24; 2:3 - Мікульчик (Алдамжаров, Роганов), 14:55; 2:4 - Толстушко (Горище, Гриценко), 51:21; 2:5 - Орлов, 53:28; 2:6 - Толстушко (Ворона), 58:50

Раніше, Дніпро впевнено здолав Білий Барс у регулярному чемпіонаті.