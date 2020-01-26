Джерело - Чемпіон.

Матч всіх зірок Національної хокейної ліги у 2020 відбувся у форматі фіналу чотирьох між командами дивізіонів. Крім того, команди грали 3 на 3.

У півфіналах зустрілися Столичний і Атлантичний дивізіони, а також Тихоокеанський і Центральний.

Атлантичного - Столичний 9:5 (4:4, 5:1)

Центральний - Тихоокеанський 5:10 (4:4, 1:6)

У фіналі один одному протистояли переможці півфінальних пар, а переможцем вийшли представники Західної конференції.

Тихоокеанський - Атлантичний 5:4 (1:3, 4:1)