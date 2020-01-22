Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Гості не спромоглися закинути шайбу престижу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 30 туру Кременчук вдома впевнено переграв харківське Динамо.

Господарі у ворота суперника закинули аж 13 шайб без відповіді.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

30-й тур, 22 січня

Кременчук - Динамо 13:0 (4:0, 3:0, 6:0)

Шайби: 1:0 - 03:01 Гріцких, 2:0 - 14:48 Савченко, 3:0 - 18:16 Кісельов, 4:0 - 19:35 Савченко, 5:0 - 21:39 Савченко, 6:0 - 26:25 Бондаренко, 7:0 - 32:30 Кісельов, 8:0 - 41:53 Созонов, 9:0 - 43:44 Бондаренко, 10:0 - 50:34 Хришпенц, 11:0 - 52:43 Кісельов, 12:0 - 54:23 Савченко, 13:0 - 57:00 Зайцев.

Нагадаємо, Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті

Раніше, Дніпро дотиснув Динамо.