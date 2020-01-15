Торонто переграв Нью-Джерсі, Айлендерс знищив Детройт. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
15 січня
Баффало – Вегас 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Колумбус – Бостон 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Айлендерс – Детройт 8:2 (4:1, 2:0, 2:1)
Піттсбург – Міннесота 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
Тампа-Бей – Лос-Анджелес 4:3 (2:2, 0:0, 1:1)
Торонто – Нью-Джерсі 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)
Оттава – Чикаго 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)
Вінніпег – Ванкувер 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Арізона – Сан-Хосе 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)
Колорадо – Даллас 2:3 ОВ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Едмонтон – Нашвілл 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Раніше, Флорида розгромила Торонто.
Нагадаємо, Колумбус розгромив Вегас.