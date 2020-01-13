Андрющенко закинув відмінну шайбу

Джерело - УХЛ.

11 січня у поєдинку УХЛ Крижані Вовки зазнали розгрому від лідера турнірної таблиці Кременчука (2:12).

І хоч поєдинок завершився розгромною перемогою гостей, проте один з форвардів київської команди зміг відзначитися неймовірною реалізацією виходу один в один з голкіпером Микитою Гордюшиним. Борис Андрющенко отримав відмінний пас від Тимофія Савицького, зблизився з голкіпером і відправив шайбу точно в дальню дев'ятку воріт Кременчука, зрівнявши рахунок на табло в першому періоді.

Пропонуємо вам не тільки своїми очима побачити яскравий гол від юного хокеїста киян, а й з головою зануритися в атмосферу матчу на столичній арені, насолодившись поглядом на поєдинок від першої особи:

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