 Кременчук і Донбас розгромили суперників, Дніпро втратив очки в матчі з Білим Барсом. Огляд 27-го туру УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Харлан виграла у росіянки фінал етапу Гран-прі в Канаді
Вчора 23:10 756
Терлюга здобула золото турніру Karate1 Serie A
Вчора 20:40 682
Іван Редкач: Три роки в США жив як собака
Сьогодні 08:08 1484
Неймовірна історія. #СашаШтукатур створює команду, яка за 9 років буде грати в Лізі чемпіонів
Сьогодні 07:53 835 2
Реал по пенальті виграв Суперкубок Іспанії
Вчора 22:41 627
Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE
Вчора 21:29 1002
Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 20:55 2457
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі
Вчора 19:06 680
Помер колишній гравець Металурга та батько переможниці Ролан Гаррос
Вчора 17:56 6767
Підручний фінішував 15-им, Прима - 24-им у мас-старті на Кубку світу
Вчора 16:13 731
Блоги
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
Вчора 15:55 559
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
Вчора 15:27 1787
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
Вчора 11:47 1708
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
Вчора 10:02 787
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського Андрій Твердохліб
Вчора 09:34 3451
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті Андрій Твердохліб
Вчора 07:54 4318
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
11.01.2020 16:49 1880
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу Андрій Твердохліб
11.01.2020 14:48 2530
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
11.01.2020 11:35 3458
Українська тенісистка буде жертвувати 50$ за кожен ейс на Australian Open
Українська тенісистка буде жертвувати 50$ за кожен ейс на Australian Open Андрій Твердохліб
11.01.2020 11:24 853
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:57 Хокей Кременчук і Донбас розгромили суперників, Дніпро втратив очки в матчі з Білим Барсом. Огляд 27-го туру УХЛ 64
09:55 Футбол Фіорентина - СПАЛ 1:0. Огляд матчу 69
09:40 Баскетбол Атланта Леня програла Брукліну, Нью-Йорк переграв Маямі. Результати матчів НБА 138
09:25 Футбол ПСЖ - Монако 3:3. Огляд матчу 504
09:10 Хокей Флорида розгромила Торонто, Піттсбург вирвав перемогу в Арізони. Результати матчів НХЛ 181
08:56 Теніс Ястремська перемогла Бабош на турнірі в Австралії 424
08:40 Теніс Козлова знищила іспанку на турнірі у Гобарті 248
08:27 Футбол Атлетіко - Реал 0:0 (пен 1:4). Огляд матчу 724
08:12 Футбол Лунін за крок до переходу з Вальядоліда в Ов'єдо 392
08:08 Бокс Іван Редкач: Три роки в США жив як собака 1484
07:53 Футбол Неймовірна історія. #СашаШтукатур створює команду, яка за 9 років буде грати в Лізі чемпіонів 835 2
06:15 Футбол Рома - Ювентус 1:2. Огляд матчу 1349
00:00 Футбол ПСЖ розписав з Монако результативну нічию в 20 турі Ліги 1 1056
12 Січня 2020
23:43 Футбол Ювентус мінімально здолав Рому в 19 турі Серії А 239
23:27 Футбол Почеттіно - головний кандидат на пост тренера Барселони 767
23:10 Фехтування Харлан виграла у росіянки фінал етапу Гран-прі в Канаді 756
22:52 Футбол Сампдорія знищила Брешію, Фіорентина здолала СПАЛ. Результати 19 туру Серії А 314
22:41 Футбол Реал по пенальті виграв Суперкубок Іспанії 627
22:14 Гандбол Збірна України поступилася Австрії на Євро-2020 644
21:56 Футбол Барселона може підписати форварда взимку через травму Суареса 327
21:41 Автоспорт На ралі Дакар загинув чемпіон світу 920
21:30 Біатлон Збірна Норвегії виграла 6 естафет поспіль і повторила рекорд Німеччини в сезоні-1998/99 625
21:29 Пряма трансляція Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE 1002
21:13 Теніс Світоліна і Ястремська потрапили в число сіяних на Australian Open 536
20:55 Пряма трансляція Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE 2457

Кременчук і Донбас розгромили суперників, Дніпро втратив очки в матчі з Білим Барсом. Огляд 27-го туру УХЛ

Сьогодні 09:57 64 0
Кременчук і Донбас розгромили суперників, Дніпро втратив очки в матчі з Білим Барсом. Огляд 27-го туру УХЛ

Джерело - УХЛ.

11 та 12 січня, відбувся 27-й тур регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч, в рамках якого Кременчук і Донбас видобули надрезультативним перемоги над Крижаними Вовками і МХК Динамо, а Дніпро в овертаймі обіграв Білий Барс, закинувши вирішальну шайбу в меншості.

Крижані Вовки – Кременчук 2:12 (1:2, 1:6, 0:4)

Тур в Києві своїм матчем відкрили місцеві Крижані Вовки і лідер турнірної таблиці Кременчук. Після недавнього розгрому від кременчужан в Білій Церкві, від матчу з киянами можна було очікувати такого ж результату. Так і сталося - за підсумком 60 хвилин зустрічі "містяни" відправили у ворота Крижаних Вовків 12 шайб, на що господарі майданчика змогли відповісти лише двома шайбами від Бориса Андрющенка.

І хоч киянам вдалося в першому періоді, пропустивши від Гліба Бондарука, відразу ж вирівняти рахунок на табло, проте зі старту другої двадцятихвилинки команда з Кременчука повністю нав'язала свою гру противнику і стала збільшувати рахунок на табло до розгромних 2:12.

Варто відзначити, що в цьому матчі капітан "містян" Микола Кисельов записав собі в актив 4 (3+1) бали, також 4 очка заробили Олексій Ворона і Дмитро Орлов, а відразу 4 гравці Кременчука відзначилися 3 результативними балами за системою гол+пас - Єгор Серанов, Іван Савченко, Владислав Грицьких і Дмитро Созонов.

Донбас - МХК Динамо 14:1 (4:0, 5:1, 5:0)

Не менш результативним став і поєдинок в Дружківці, де донецький Донбас, що йде на третьому рядку в турнірній таблиці, приймав аутсайдера поточного розіграшу УХЛ-Парі-Матч харківський МХК Динамо. Як і Кременчук, Донбас ще зі старту поєдинку повністю заволодів ситуацією на майданчику і, граючи "першим номером", з періоду в період продовжував збільшувати кількість закинутих шайб.

За підсумком трьох періодів у воротах харків'ян донеччани розписалася 14 раз, на що дінамівці відповіли лише однією шайбою, не дозволивши Олександру Качулі оформити перший шатаут в сезоні. Варто відзначити, що саме між цими клубами був зафіксований найрезультативніший матч поточного сезону - в тому поєдинку Донбас закинув в харківські ворота 17 шайб.

У складі донецької команди відразу 2 гравця записали собі в актив по 4 очки - Євген Нікіфоров і Ілля Коренчук. Ще по 3 бали - в активі Клея Вілсона, Айнарса Подзіньша і Микити Мільохіна, а по 2 очка набрали Владислав Гончаров, Філіп Пангелов - Юлдашев, Олег Шишлянніков, Денис Мостовий і Вадим Мазур.

Дніпро - Білий Барс 4:3 ОТ (2:1; 1:1; 0:1; 1:0)

Найбільш неоднозначним поєдинком туру стала зустріч в Херсоні між місцевим Дніпром і білоцерківським Білим Барсом. І не дарма, адже "барси" вже не один раз в поточному сезоні чіплялися за очки в поєдинках проти лідерів чемпіонату. Так сталося і цього разу.

Хоч всю гру білоцерківці грали роль "наздоганяючих", раз по раз порівнюючи рахунок на табло, проте важко було сказати, що Білий Барс сильно поступався своєму супротивнику. Таким чином, на три голи "щук" (відзначилися Шибаєв, Янішевський і Декало) "барси" відповіли однією шайбою від Романа Благого і двома від Микити Лєснікова, завершивши 60 хвилин зустрічі з рахунком 3:3 на табло.

В овертаймі Білий Барс мав можливість реалізувати більшість 5х3, але замість цього пропустив. Ілля Декало втік один в нуль з воротарем, після чого Дніпро в меншості закріпився в чужій зоні - і Вадим Шепелев кидком від синьої лінії приніс херсонцям перемогу.

Таким чином, Дніпро обігнав Донбас на 1 бал і посів друге місце в таблиці, маючи 55 очок. А Білий Барс з 35 пунктами міцно закріпився на четвертому місці.

Коментарі ()