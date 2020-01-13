Кременчук і Донбас розгромили суперників, Дніпро втратив очки в матчі з Білим Барсом. Огляд 27-го туру УХЛ

Джерело - УХЛ.

11 та 12 січня, відбувся 27-й тур регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч, в рамках якого Кременчук і Донбас видобули надрезультативним перемоги над Крижаними Вовками і МХК Динамо, а Дніпро в овертаймі обіграв Білий Барс, закинувши вирішальну шайбу в меншості.

Крижані Вовки – Кременчук 2:12 (1:2, 1:6, 0:4)

Тур в Києві своїм матчем відкрили місцеві Крижані Вовки і лідер турнірної таблиці Кременчук. Після недавнього розгрому від кременчужан в Білій Церкві, від матчу з киянами можна було очікувати такого ж результату. Так і сталося - за підсумком 60 хвилин зустрічі "містяни" відправили у ворота Крижаних Вовків 12 шайб, на що господарі майданчика змогли відповісти лише двома шайбами від Бориса Андрющенка.

І хоч киянам вдалося в першому періоді, пропустивши від Гліба Бондарука, відразу ж вирівняти рахунок на табло, проте зі старту другої двадцятихвилинки команда з Кременчука повністю нав'язала свою гру противнику і стала збільшувати рахунок на табло до розгромних 2:12.

Варто відзначити, що в цьому матчі капітан "містян" Микола Кисельов записав собі в актив 4 (3+1) бали, також 4 очка заробили Олексій Ворона і Дмитро Орлов, а відразу 4 гравці Кременчука відзначилися 3 результативними балами за системою гол+пас - Єгор Серанов, Іван Савченко, Владислав Грицьких і Дмитро Созонов.

Донбас - МХК Динамо 14:1 (4:0, 5:1, 5:0)

Не менш результативним став і поєдинок в Дружківці, де донецький Донбас, що йде на третьому рядку в турнірній таблиці, приймав аутсайдера поточного розіграшу УХЛ-Парі-Матч харківський МХК Динамо. Як і Кременчук, Донбас ще зі старту поєдинку повністю заволодів ситуацією на майданчику і, граючи "першим номером", з періоду в період продовжував збільшувати кількість закинутих шайб.

За підсумком трьох періодів у воротах харків'ян донеччани розписалася 14 раз, на що дінамівці відповіли лише однією шайбою, не дозволивши Олександру Качулі оформити перший шатаут в сезоні. Варто відзначити, що саме між цими клубами був зафіксований найрезультативніший матч поточного сезону - в тому поєдинку Донбас закинув в харківські ворота 17 шайб.

У складі донецької команди відразу 2 гравця записали собі в актив по 4 очки - Євген Нікіфоров і Ілля Коренчук. Ще по 3 бали - в активі Клея Вілсона, Айнарса Подзіньша і Микити Мільохіна, а по 2 очка набрали Владислав Гончаров, Філіп Пангелов - Юлдашев, Олег Шишлянніков, Денис Мостовий і Вадим Мазур.

Дніпро - Білий Барс 4:3 ОТ (2:1; 1:1; 0:1; 1:0)

Найбільш неоднозначним поєдинком туру стала зустріч в Херсоні між місцевим Дніпром і білоцерківським Білим Барсом. І не дарма, адже "барси" вже не один раз в поточному сезоні чіплялися за очки в поєдинках проти лідерів чемпіонату. Так сталося і цього разу.

Хоч всю гру білоцерківці грали роль "наздоганяючих", раз по раз порівнюючи рахунок на табло, проте важко було сказати, що Білий Барс сильно поступався своєму супротивнику. Таким чином, на три голи "щук" (відзначилися Шибаєв, Янішевський і Декало) "барси" відповіли однією шайбою від Романа Благого і двома від Микити Лєснікова, завершивши 60 хвилин зустрічі з рахунком 3:3 на табло.

В овертаймі Білий Барс мав можливість реалізувати більшість 5х3, але замість цього пропустив. Ілля Декало втік один в нуль з воротарем, після чого Дніпро в меншості закріпився в чужій зоні - і Вадим Шепелев кидком від синьої лінії приніс херсонцям перемогу.

Таким чином, Дніпро обігнав Донбас на 1 бал і посів друге місце в таблиці, маючи 55 очок. А Білий Барс з 35 пунктами міцно закріпився на четвертому місці.