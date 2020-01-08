Збірна України дізналася останнього суперника в олімпійській кваліфікації

Останнім суперником українців стали Нідерланди

Останнім суперником збірної України з хокею по 3-го раунду попередньої кваліфікації до Олімпійських ігор-2022 стали Нідерланди, які у Барселоні дограли перенесений через проблеми з льодом матч проти Іспанії (5:3).

Таким чином, група збірної України виглядає наступним чином: Україна, Казахстан, Польща та Нідерланди.

У фінальний раунд відбору вийде тільки переможець турніру в Казахстані, який пройде 6-9 лютого.

Нагадаємо, нападник збірної України залишив польський клуб.

Раніше, збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі.