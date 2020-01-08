Тампа знищила Ванкувер, Детройт обіграв Монреаль. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
08 січня
Вашингтон - Оттава 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
Кароліна - Філадельфія 5:4 ОТ (2:2, 2:1, 0:1, 1:0)
Нью-Джерсі - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Тампа - Ванкувер 9:2 (0:1, 6:1, 3:0)
Флорида - Арізона 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Детройт - Монреаль 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
Нешвілл - Бостон 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
Сент-Луїс - Сан-Хосе 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Чикаго - Калгарі 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Анагайм - Колумбус 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Вегас - Піттсбург 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Нагадаємо, Нашвілл звільнив головного тренера.