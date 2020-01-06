Коментатор Матч ТВ: Не відрізняєте 2011-й від 2020-го? Серйозно?

Джерело - Чемпіон.
Коментатор російського Матч ТВ Михайло Полєнов розкритикував уболівальників, які скаржаться на телеканал.
Про це він написав у Twitter.
Матч під час фіналу Матч ТВ включив запис старої гри Росія - Канада з переможного для росіян МЧМ-2011 (5:3). Між тим, фінал МЧМ-2020 показував Перший канал. Багато вболівальників дивилися МЧМ тільки з фіналу, і тому за звичкою включали Матч ТВ. У курйозну ситуацію потрапив, в тому числі, і відомий футболіст Дмитро Тарасов.
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"Ідіоти, хто повівся (в оригіналі було жорсткіше) Не відрізняєте 2011-й від 2020-го? Серйозно? Ну тоді яка різниця, як зіграли ", - написав Полєнов.
Долбоебы те, кто повелся. Не отличаете 2011 от 2020? Серьезно? Ну тогда какая разница, как сыграли.— Michael Polenov (@misha_polenov) 5 January 2020