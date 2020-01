Завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, який проходив в Чехії.



У фіналі Канада U-20 обіграла Росію 4:3, зробивши камбек з 1:3 в третьому періоді.



Відео вирішальної закинутої шайби канадцями:

THE CANADIANS JUST TOOK THE LEAD! @HC_WJC #WorldJuniors pic.twitter.com/aN1kPEydTT