Донбас впевнено розібрався з Білим Барсом у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Донбас та Білий Барс в очному поєдинку відкривали хокейний 2020 рік в Україні. Команда Сергія Вітера переграла суперника з рахунком 7:3.

Донбас закинув першим і Барс зміг зрівняти рахунок тільки на початку другого періоду. Втім, донеччани за дві хвилини відзначилися трьома голами - 4:1. Команду Буценка це не зломило і вона відіграла одну шайбу в кінці 20-хвилинки, а ще одну - на старті наступної. Так рахунок став дуже близьким - 4:3.

Але гравці Вітера вирішили не доводити матч до нервової кінцівки і закинули ще тричі - 7:3.

Так Донбас збільшили свою переможну серію до шести матчів перед виїздом до Херсона на зустріч з Дніпром 8 січня. У свою чергу, Білий Барс наступний поєдинок проведе вдома проти Кременчука 9 січня.

Чемпіонат України. УХЛ

Регулярний чемпіонат

5 січня

Донбас - Білий Барс 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)