Дніпро відзаявив досвідченого російського нападника

Джерело - УХЛ.
Херсонський Дніпро розірвав контракт з російським нападником Павлом Плотніковим.
Про це повідомляє УХЛ.
У нинішньому сезоні Плотніков провів 6 матчів за Дніпро в чемпіонаті України. На рахунку нападника одна шайба при показнику корисності -1.
Нагадаємо, що Плотніков до Дніпра перейшов у листопаді 2019 року.
У грудні Дніпро відзаявив трьох хокеїстів - захисника Євгена Шулешова, нападників Мікса Ліпсбергса і Олександра Шибаєва.
Дніпро йде на 3-му місці в турнірній таблиці УХЛ. Наступний матч клуб з Херсона проведе 5 січня на виїзді проти Крижаних Вовків.