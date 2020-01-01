Дніпро відзаявив досвідченого російського нападника

Плотніков залишив Дніпро

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро розірвав контракт з російським нападником Павлом Плотніковим.

Про це повідомляє УХЛ.

У нинішньому сезоні Плотніков провів 6 матчів за Дніпро в чемпіонаті України. На рахунку нападника одна шайба при показнику корисності -1.

Нагадаємо, що Плотніков до Дніпра перейшов у листопаді 2019 року.

У грудні Дніпро відзаявив трьох хокеїстів - захисника Євгена Шулешова, нападників Мікса Ліпсбергса і Олександра Шибаєва.

Дніпро йде на 3-му місці в турнірній таблиці УХЛ. Наступний матч клуб з Херсона проведе 5 січня на виїзді проти Крижаних Вовків.