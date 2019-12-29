Донбас по булітам здолав Кременчук у 24 турі УХЛ

В останній грі 2019 року господарі вирвали перемогу програючи двічі по ходу зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 грудня, у матчі 24 туру регулярного чемпіонату УХЛ Донбас по булітам зміг перемогти Кременчук.

Гості двічі виходили вперед, проте це не допомогло їм здобути перемогу в останній грі 2019 року.

УХЛ. Регулярний сезон

24 тур, 29 грудня

Донбас - Кременчук 3:2 ПБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - 5:13 Пукса (Созонов - Орлов), 1:1 - 25:29 Мєлєхін (Пангелов - Юлдашев), 1:2 - 26:42 Бондарук (Бобрусєв), 2:2 - 37:53 Коренчук (Васильєв - Шишлянніков), 3:2 - 60:00Б. Мєлєхін

Раніше, Донбас знищив Динамо.

Нагадаємо, Кременчук переграв Білий Барс.