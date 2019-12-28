Дніпро без проблем переграв Динамо у 24 турі УХЛ

Херсонська команда повернула друге місце

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24 туру регулярного чемпіонату УХЛ Дніпро здобув впевнену домашню перемогу над харківським Динамо.

Першу половину гри харківська команда тримала гідно, пропустивши лише одну шайбу. Але далі господарі закинули ще 5. Наприкінці матчу гості зуміли закинути шайбу престижу.

УХЛ. Регулярний сезон

24 тур, 28 грудня

Дніпро - Динамо 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - 07:35 Декало, 2:0 - 35:04 Матерухін, 3:0 - 37:36 Чернишенко, 4:0 - 39:45 Ромашенко, 5:0 - 53:04 Каракулко, 6:0 56:26 Афанасьєв, 6:1 - 58:01 Харін

Раніше, Донбас знищив Динамо.

Нагадаємо, Кременчук переграв Білий Барс.