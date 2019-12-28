Білий Барс розгромив Крижаних Вовків у 24 турі УХЛ

Гості закинули шість шайб у ворота Крижаних Вовків

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24 туру регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс здобув виїзну перемогу над Крижаними Вовками.

Гості за підсумками двох періодів вели у рахунку 3:0. Господарям вдалося закинути шайбу престижу. Далі гості закинули ще три шайби.

УХЛ. Регулярний сезон

24 тур, 28 грудня

Крижані Вовки – Білий Барс 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Шайби: 0:1 - 14:37 Бабинець, 0:2 - 27:51 Благой, 0:3 - 39:20 Сімчук, 1:3 - 46:16 Микульчик, 1:4 - 54:42 Куцевич, 1:5 - 56:45 Благой, 1:6 - 58:56 Грабовецький

Раніше, Донбас знищив Динамо.

Нагадаємо, Кременчук переграв Білий Барс.