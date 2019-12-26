Легенда українського хокею захоплюється Путіним у соцмережах

Полковников вдає, що його замітка не має нічого спільного з політикою

Джерело - Главком.

Легенда українського хокею 46-річний киянин Олег Полковников на власній сторінці у Facebook розмістив фото зі зображенням президента країни-окупанта Путіна, коли той грав у хокей на Красній площі.

"Дуже хочеться побачити хоча б одного з наших президентів бодай із ракеткою в руках від бадмінтону!", - написав Полковников.

Така заява навіть встигла зібрати трохи вподобань. Поки ідилію не порушив головний тренер хокейного клубу АТЕК Сергій Супрун, котрий вступив з Полковниковим у суперечку.

"Олеже, як тобі постити покидька, який розв’язав війну з Україною? Та нехай він хоч який спортсмен буде…", - написав пан Супрун. Відповідь вразила: "Сергію, мій посил не переходить у політичну площину. Не нагнітай!" Після того Сергій Супрун не стримався: "Та зрозуміло, ви всі поза політикою! Для політики ж треба яйця мати, а так простіше – відсидітися і шкодувати… І мова ж не про якісь дії, а про те, що покидьок на твоєму фото – терорист! Не віриш, то я тобі при зустрічі розкажу, як беруть у полон і катують тільки за те, що ти українець! А ти, б…, дальше будь поза політикою, живи у Києві і пость Путіна. Відстій!"

Пізніше до дискусії на проукраїнських позиціях приєднався ще один відомий тренер Павло Дворецький.

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