Український хокеїст зіграє за збірну Чехії на чемпіонаті світу

Литвинов виїхав з рідного Маріуполя ще у 2014-му році

Джерело - Главком.

26 грудня у чеських містах Остраві і Тршинці стартує чемпіонат світу з хокею серед гравців, не старших 20-ти років в елітному дивізіоні.

У складі збірної Чехії виступатиме народжений у Маріуполі на Донеччині Іван Литвинов. 19-річний оборонець виїхав з України в 2014-му і зумів закріпитися в юнацькій команді Летнани. В ній Іван провів п’ять років, поки не перейшов у клуб фінської юніорської ліги Вієрумякі Юнайтед. Також у сезоні-2018/2019 Литвинов грав за фінський Пеліітат.

З нового сезону Іван поповнив лави клубу Ческе Будейовіце, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Чехії. Власне, звідти він і отримав запрошення до лав збірної.

Свій перший матч на домашньому чемпіонаті світу чехи проведуть 26 грудня. О 15:00 вони розпочинають зустріч проти збірної РФ.

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