Дніпро на виїзді розгромив Білий Барс у 23 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 23 туру регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс вдома приймав херсонський Дніпро.
Перші тридцять хвилин господарі змогли на рівних зіграти з Дніпром - 2:3. Далі гості забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку і у підсумку святкували впевнену перемогу.
УХЛ. Регулярний сезон
23 тур, 25 грудня
Білий Барс - Дніпро 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
Шайби: 0:1 - 02:39 Ромашенко, 0:2 - 17:13 Бєлоусов, 1:2 - 19:08 Благой, 1:3 - 24:09 Матерухін, 2:3 - 26:28 Благой, 2:4 - 35:43 Жвачкін, 2:5 - 45:59 Ромашенко, 2:6 - 46:18 Матусевич
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