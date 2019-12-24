 У Києві відбулося відкриття UHL Business Club для компаній-партнерів УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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У Києві відбулося відкриття UHL Business Club для компаній-партнерів УХЛ

Сьогодні 17:03 118 0
У Києві відбулося відкриття UHL Business Club для компаній-партнерів УХЛ

PM Hall Українська хокейна ліга спільно з ТМ Parimatch провели відкриття UHL Business Club для компаній партнерів УХЛ. Захід відвідало понад 70 учасників.

В рамках відкриття відбулася дискусійна панель "Розвиток, інновації та соціальна відповідальність бізнесу в спорті", в ході якої спікери обговорили нові підходи до розвитку і популяризації спорту в Україні на прикладах успішних світових та європейських кейсів, а також поділилися своєю думкою про підходи до роботи з спонсорами та дієві інструменти залучення інвестицій.

Один зі спікерів дискусійної панелі СЕО Esport.in.uа Роман Порядченко зазначив, що пріоритетним напрямком в спортивному маркетингу повинна стати робота з уболівальниками: - Квитковий сервіс - це інструмент, а ним потрібно вміти правильно скористатися. Люди зараз готові платити великі гроші більше не за спорт, а за емоції і шоу. І, хочу сказати, що в Української хокейної ліги це здорово виходить на протязі всього сезону.

"Вболівальники йдуть на шоу, йдуть отримувати емоції не тільки від матчу, а й від організації дозвілля. Тому ми раді бути партнерами УХЛ і допомагати дарувати всім хокейним фанатам видовище і позитивний настрій.

Найбільш обговорюваною темою панелі стала соціальна відповідальність бізнесу в спорті, а також робота з уболівальниками і великими брендами",- повідомив Порядченко.

Представник ТМ Parimatch Вадим Місюра розповів про важливість підтримки бізнесом спорту і поділився найбільш успішними проектами бренду:

"За 25 років існування компанії ми підтримали сотні проектів в різних видах українського спорту. Тому що бути причетним до розвитку українського суспільства - це не порожній звук для нашої компанії.

Місія Parimatch - пропонувати кращі, якісні продукти, при цьому підвищувати рівень розвитку спорту і пропагувати активний спосіб життя. Україна - місце з приголомшливим спортивним потенціалом. І меценати українського спорту вже сьогодні трансформують суспільство навколо",- сказав Місюра.

Виконавчий директор УХЛ Олексій Брага розповів про ідею створення UHL Business Club і анонсував майбутні зустрічі в рамках проекту:

"Ми завжди йдемо в ногу з часом і вирішили створити щось нове у взаєминах з нашими партнерами, і тому сьогодні ми хочемо відкрити наш бізнес-клуб, щоб провести першу зустріч.

Тематики наших зустрічей будуть різні - але обговорюватися будуть як і позитивні, так і проблемні питання. Адже саме в дискусіях народжується істина і правильні шляхи вирішення проблем. Ми будемо запрошувати різних людей з цікавими кейсами, щоб обговорювати не тільки хокей, але і колаборації з іншими видами спорту",- підсумував Брага.

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