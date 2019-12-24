Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
24 грудня
Торонто - Кароліна 8:6 (3:2, 0:3, 5:1)
Міннесота - Калгарі 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Бостон - Вашингтон 7:3 (4:0, 1:1, 2:2)
Айлендерс - Коламбус 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Філадельфія - Рейнджерс 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Тампа-Бей - Флорида 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
Оттава - Баффало 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Нешвілл - Арізона 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Вінніпег - Монреаль 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Чикаго - Нью-Джерсі 1:7 (1:1, 0:4, 0:2)
Лос-Анджелес - Сент-Луїс 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)
Ванкувер - Едмонтон 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Вегас - Колорадо 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)
Раніше, Рейнджерс розгромили Анагайм.