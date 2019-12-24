 Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:30 195 0
У НХЛ було зіграно 13 матчів
Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат

24 грудня

Торонто - Кароліна 8:6 (3:2, 0:3, 5:1)

Міннесота - Калгарі 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Бостон - Вашингтон 7:3 (4:0, 1:1, 2:2)

Айлендерс - Коламбус 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Філадельфія - Рейнджерс 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Тампа-Бей - Флорида 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Оттава - Баффало 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Нешвілл - Арізона 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Вінніпег - Монреаль 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Чикаго - Нью-Джерсі 1:7 (1:1, 0:4, 0:2)

Лос-Анджелес - Сент-Луїс 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)

Ванкувер - Едмонтон 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Вегас - Колорадо 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)

Раніше, Рейнджерс розгромили Анагайм.

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