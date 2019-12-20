Тренер взяв активну участь у льодовому побоїщі.

В Одесі після поєдинку одеських Морських вовків 2008 року народження з однолітками із криворізького Кривбасу (він закінчився з рахунком 5:10 на користь гостей) біля бортика, що веде до виходу, між хокеїстами зав'язалася бійка.

Юні спортсмени, почали вихлюпувати емоції на суперників руками, ногами і спортивним інвентарем. Можливо, в розборках перемогла б дружба, проте в справу втрутився тренер криворіжців Сергій Брага. Замість того щоб розбороняти хлопчиків, він взяв активну участь в льодовому побоїщі.

Кільком одеським морським вовченят сильно дісталося від тренера Кривбасу, проте більше за всіх постраждав голкіпер одеської команди, 11-річний Ілля Бобров. На відео добре видно, як 11-річного хокеїста тренер укладає на лід і б'є.

За попередньою інформацією, Ілля пройшов томографію, у нього пошкоджені м'які тканини головного мозку, є підозра на струс мозку.

Одеський клуб відправив скаргу в українську молодіжну хокейну лігу. Також представники одеської команди написали заяву в поліцію.

Нагадаємо, що центральний матч туру Дніпро - Кременчук не відбувся - господарям буде зарахована технічна поразка.

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