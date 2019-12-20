Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
19 грудня
Бостон – Айлендерс 2:3 (1:0, 0:2, 1:0)
Коламбус – Лос-Анджелес 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)
Філадельфія – Баффало 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)
Тампа-Бей – Даллас 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)
Оттава – Нешвілл 5:4 (0:1, 3:0, 1:3)
Вінніпег – Чикаго 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Колорадо – Кароліна 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Калгарі – Монреаль 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)
Арізона – Міннесота 5:8 (1:0, 1:4, 3:4)
Ванкувер – Вегас 5:4 (3:1, 0:2, 1:1, 1:0)
Раніше, Бостон переграв Монреаль.
Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе.