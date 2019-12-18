У НХЛ зіграно 11 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

У складі Торонто відзначився уродженець Кропивницького Дмитро Тимашов, який вже закинув третю шайбу в НХЛ.

НХЛ, Регулярний чемпіонат

18 грудня

Бостон – Лос-Анджелес 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Айлендерс – Нешвілл 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)

Філадельфія – Анагайм 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Тампа-Бей – Оттава 4:3 (2:1, 1:2, 0:0)

Торонто – Баффало 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Детройт – Коламбус 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Вінніпег – Кароліна 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Калгарі – Піттсбург 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Ванкувер – Монреаль 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Вегас – Міннесота 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Сан-Хосе – Арізона 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Раніше, Бостон переграв Монреаль.

Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе.