Піттсбург обіграв Лос-Анджелес, перемоги Торонто та Вашингтона. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
16 грудня
Нешвілл - Даллас 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)
Едмонтон – Торонто 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Міннесота – Філадельфія 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Монреаль - Детройт 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Піттсбург - Лос-Анджелес 5:4 Б (0:2, 2:0, 2:0, 0:0, 1:0)
Тампа Бей - Вашингтон 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Флорида – Бостон 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Арізона - Нью-Джерсі 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Сент-Луїс – Чикаго 4:3 (0:0, 0:1, 4:2)
Сан-Хосе – Ванкувер 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Раніше, Бостон переграв Монреаль.
Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе.