Збірна України U-20 програла Франції і втратила шанси на вихід у дивізіон IA

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-20 з хокею програла одноліткам з Франції в матчі третього туру чемпіонату світу в дивізіоні IB, який відбувається в Києві.

У перші хвилини зустрічі українці пропустили дві шайби. За французів відзначилися Руссо і Дюбе. Перед перервою Україна скоротила відставання зусиллями Дениса Архипенко.

В середині третього періоду Дюбе оформив дубль, встановивши остаточний рахунок зустрічі - 3:1.

Це друга поразка України U-20 на світовій першості. Раніше українці поступилися одноліткам з Угорщини (1: 5). Вчора синьо-жовті впевнено перемогли команду Польщі (3:0).

В інших матчах сьогоднішнього ігрового дня Польща програла Угорщині (7:10), Естонія перемогла Італію (5:4).

За підсумками трьох зіграних турів Україна йде на 4-му місці в турнірній таблиці. Українці вже втратили шанси на вихід в дивізіон IA.

У вівторок, 17 грудня, Україна U-20 зіграє проти Італії. Початок поєдинку о 20:00.

Чемпіонат світу U-20.

Дивізіон IB. 3-й тур

Франція U-20 - Україна U-20 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)