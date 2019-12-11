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Торонто розгромив Ванкувер, перемоги Монреаля та Вегаса. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:42 321 0
У НХЛ було зіграно 12 матчів
Торонто розгромив Ванкувер, перемоги Монреаля та Вегаса. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат

11 грудня

Піттсбург - Монреаль 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Флорида – Тампа-Бей Лайтнінг 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Баффало - Сент-Луїс 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Вінніпег - Детройт 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Міннесота - Анахайм 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:2)

Нешвілл - Сан-Хосе 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Даллас - Нью-Джерсі 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Арізона – Калгарі 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Едмонтон - Кароліна 3:6 (0:3, 1:0, 2:3)

Ванкувер Кенакс - Торонто Мейпл Ліфс  1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Вегас – Чикаго 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Лос-Анджелес Кінгз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Раніше, Бостон переграв Монреаль.

Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе

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