Торонто розгромив Ванкувер, перемоги Монреаля та Вегаса. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
11 грудня
Піттсбург - Монреаль 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Флорида – Тампа-Бей Лайтнінг 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Баффало - Сент-Луїс 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Вінніпег - Детройт 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Міннесота - Анахайм 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:2)
Нешвілл - Сан-Хосе 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Даллас - Нью-Джерсі 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Арізона – Калгарі 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Едмонтон - Кароліна 3:6 (0:3, 1:0, 2:3)
Ванкувер Кенакс - Торонто Мейпл Ліфс 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Вегас – Чикаго 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Лос-Анджелес Кінгз - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Раніше, Бостон переграв Монреаль.
Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе