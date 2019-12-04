Кременчук обіграв Дніпро у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 грудня, у Херсоні Дніпро в рамках 20 туру УХЛ приймав Кременчук.
Гості змогли вирвати перемогу у кінцівці матчу, коли переможну шайбу закинув Микола Кисельов.
УХЛ. Регулярний сезон
20 тур, 4 грудня
Дніпро - Кременчук 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайби: 1:0 Шибаєв (Дорофєєв, Ліпсбергс), 19:48; 1:1 Пукс (Орлов, Созонов - більш.), 31:32; 1:2 Кисельов (Пукс), 52:12
Нагадаємо, Донбас і Білий Барс знищили суперників у регулярному чемпіонаті.
Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.