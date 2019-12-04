Кременчук обіграв Дніпро у регулярному чемпіонаті

Кременчук здобув мінімальну перемогу в УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, у Херсоні Дніпро в рамках 20 туру УХЛ приймав Кременчук.

Гості змогли вирвати перемогу у кінцівці матчу, коли переможну шайбу закинув Микола Кисельов.

УХЛ. Регулярний сезон

20 тур, 4 грудня

Дніпро - Кременчук 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 Шибаєв (Дорофєєв, Ліпсбергс), 19:48; 1:1 Пукс (Орлов, Созонов - більш.), 31:32; 1:2 Кисельов (Пукс), 52:12

Нагадаємо, Донбас і Білий Барс знищили суперників у регулярному чемпіонаті.

Раніше, голкіпер Білого Барсу оформив третій шатаут поспіль.