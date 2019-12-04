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Тренування із зіркою відбулося у Дружківці

Сьогодні 12:20 245 0
Наставниками стали Житник, Побєдоносцев і гравці ХК Донбас
Тренування із зіркою відбулося у Дружківці
#Тренування, #УХЛ

Джерело - УХЛ.

3 грудня на ЛА Альтаїр в Дружківці Українська хокейна ліга, ТМ Parimatch, ХК Донбас та НОК Донецької області провели для уболівальників, представників ЗМІ та блогерів традиційний захід Тренування із зіркою.

Тренування також відбулася за підтримки TwoL.

У ролі наставників виступили: олімпійський чемпіон, який зіграв понад 1100 матчів в НХЛ, вихованець київського Сокола -  Олексій Житник  і чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ - Олександр Побєдоносцев. Компанію їм склали гравці основного складу ХК Донбас - Андрій Григор'єв, Олександр Качула і Денис Мостовий.

 У цьому сезоні організатори розширили формат тренування - всі учасники поділилися на групи і в чотирьох різних зонах потренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті булліта. 

Нагадаємо, визначився список кандидатів у збірну України.

Раніше, Кременчук розгромив Донбас у регулярному чемпіонаті.

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