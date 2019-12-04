Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
3 грудня
Бостон – Кароліна 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Філадельфія – Торонто 6:1 (0:0, 1:0, 5:1)
Нью-Джерсі – Вегас 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Монреаль – Айлендерс 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Флорида – Міннесота 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Коламбус – Арізона 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Вінніпег – Даллас 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Нешвілл – Тампа-Бей 2:3 (0:1, 1:1, 1:0)
Ванкувер – Оттава 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)
Сан-Хосе – Вашингтон 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)
Раніше, Бостон переграв Монреаль.
Нагадаємо, Колорадо розгромило Чикаго.