 Філадельфія знищила Торонто, Вегас переграв Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ. ВІДЕО | Хокей | Champion.com.ua
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Філадельфія знищила Торонто, Вегас переграв Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 215 0
У НХЛ зіграно 10 матчів
Філадельфія знищила Торонто, Вегас переграв Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат
3 грудня

Бостон – Кароліна 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Філадельфія – Торонто 6:1 (0:0, 1:0, 5:1)

Нью-Джерсі – Вегас 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Монреаль – Айлендерс 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Флорида – Міннесота 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Коламбус – Арізона 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Вінніпег – Даллас 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Нешвілл – Тампа-Бей 2:3 (0:1, 1:1, 1:0)

Ванкувер – Оттава 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Сан-Хосе – Вашингтон 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

Раніше, Бостон переграв Монреаль.

Нагадаємо, Колорадо розгромило Чикаго.

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