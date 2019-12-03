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Президент Крижаних Вовків назвав бюджет клубу

Сьогодні 21:37 222 0
Андрій Хапков прокоментував бюджет клубу
Президент Крижаних Вовків назвав бюджет клубу
#Крижані Вовки, #УХЛ

Джерело - sportarena.com.

Бюджет Крижаних Вовків на рік коливається у межах 100 тис доларів.

Про це розповів президент українського клубу Андрій Хапков.

"Скільки сьогодні становить бюджет клубу на сезон? Скільки грошей потрібно на утримання? Того року наш бюджет становив 2,8 мільйона гривень. Всього лише.

Це трохи більше 100 тисяч доларів? Так, "сотка" виходить. Щоб клуб існував в мінімальному режимі", - розповів Андрій Хапков.

Нагадаємо, визначився список кандидатів у збірну України.

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