Президент Крижаних Вовків назвав бюджет клубу

Бюджет Крижаних Вовків на рік коливається у межах 100 тис доларів.

Про це розповів президент українського клубу Андрій Хапков.

"Скільки сьогодні становить бюджет клубу на сезон? Скільки грошей потрібно на утримання? Того року наш бюджет становив 2,8 мільйона гривень. Всього лише.

Це трохи більше 100 тисяч доларів? Так, "сотка" виходить. Щоб клуб існував в мінімальному режимі", - розповів Андрій Хапков.