 Коламбус переграв Піттсбург, Рейнджерс поступився Бостону. Результати мачів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Коламбус переграв Піттсбург, Рейнджерс поступився Бостону. Результати мачів НХЛ

Сьогодні 09:43 114 0
Коламбус переграв Піттсбург, Рейнджерс поступився Бостону. Результати мачів НХЛ

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі.

Бостон – Рейнджерс – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Філадельфія – Детройт – 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Міннесота – Оттава – 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)

Баффало – Торонто – 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Анахайм – Вінніпег – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Чикаго – Колорадо – 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Вашингтон – Тампа-Бей – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0)

Вегас – Аризона – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Коламбус – Піттсбург – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Кароліна – Нешвілл – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Даллас – Сент-Луіс – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

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