Коламбус переграв Піттсбург, Рейнджерс поступився Бостону. Результати мачів НХЛ

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі.
Бостон – Рейнджерс – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Філадельфія – Детройт – 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Міннесота – Оттава – 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)
Баффало – Торонто – 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)
Анахайм – Вінніпег – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Чикаго – Колорадо – 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Вашингтон – Тампа-Бей – 4:3 (0:1, 1:2, 2:0)
Вегас – Аризона – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)
Коламбус – Піттсбург – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Кароліна – Нешвілл – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Даллас – Сент-Луіс – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)