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Тренер клубу НХЛ залишив свою посаду через расистський скандал

Вчора 23:30 81 0
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Тренер клубу НХЛ залишив свою посаду через расистський скандал
#Баффало, #Пітерс

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер Калгарі Білл Пітерс залишив свою посаду.

Про це повідомляє журналіст TSN Френк Серавалле.

Причиною цього рішення став расистський скандал навколо Пітерса. Екс-підопічний тренера Яким Аліу звинуватив тренера, з яким працював у фарм-клубі Чикаго в 2009 році, в тому, що той дозволяв собі неодноразові образи на расовому ґрунті в його адресу.

В останньому матчі проти Баффало Пітерс не був присутнім на лавці запасних своєї команди через цей скандал.

Нагадаємо, Нешвілл по булітам обіграв Сент-Луїс.

Раніше, Оттава переграла Рейнджерс.

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