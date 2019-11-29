Тренер клубу НХЛ залишив свою посаду через расистський скандал

Пітерса погубили висловлювання 10-річної давності

Головний тренер Калгарі Білл Пітерс залишив свою посаду.

Про це повідомляє журналіст TSN Френк Серавалле.

Причиною цього рішення став расистський скандал навколо Пітерса. Екс-підопічний тренера Яким Аліу звинуватив тренера, з яким працював у фарм-клубі Чикаго в 2009 році, в тому, що той дозволяв собі неодноразові образи на расовому ґрунті в його адресу.

В останньому матчі проти Баффало Пітерс не був присутнім на лавці запасних своєї команди через цей скандал.

Нагадаємо, Нешвілл по булітам обіграв Сент-Луїс.

Раніше, Оттава переграла Рейнджерс.