Легендарний хокеїст назвав Росію країною, яка зганьбилася найбільше в історії світового спорту

Джерело - Чемпіон.
Росія через допінговий скандал зганьбилася найбільше в історії світового спорту.
Про це сказав славетний хокеїст В’ячеслав Фетисов.
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Таким чином дворазовий олімпійський чемпіон та володар Кубка Стенлі В'ячеслав Фетисов відреагував на можливе відсторонення збірної Росії від Олімпіад 2020 та 2022 у Токіо та Пекіні та заборону брати участь у міжнародних змаганнях на чотири роки.
"Я хвилююся за молодих спортсменів, які вийшли на серйозний рівень і можуть бути не допущені через чиїсь помилки. Мінімальна надія є, що WADA прийме інше рішення, але ми країна, яка зганьбилася найбільше в історії світового спорту, і, судячи з усього, світове спортивне співтовариство налаштоване радикально", - сказав Фетисов.