Легендарний хокеїст назвав Росію країною, яка зганьбилася найбільше в історії світового спорту

Джерело - Чемпіон.

Росія через допінговий скандал зганьбилася найбільше в історії світового спорту.

Про це сказав славетний хокеїст В’ячеслав Фетисов.

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Таким чином дворазовий олімпійський чемпіон та володар Кубка Стенлі В'ячеслав Фетисов відреагував на можливе відсторонення збірної Росії від Олімпіад 2020 та 2022 у Токіо та Пекіні та заборону брати участь у міжнародних змаганнях на чотири роки.