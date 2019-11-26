На арені Донбасу відбудеться Тренування із зіркою під керівництвом Житника та Побєдоносцева

Майстер-клас проведуть відомі українські хокеїсти

Джерело - Чемпіон.

3 грудня о 15:00 на льодовій арені Альтаїр в Дружківці, Українська хокейна ліга, спільно з ТМ Parimatch і хокейним клубом Донбас, проведуть традиційний захід Тренування із зіркою.

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Наставниками Тренування із зіркою стануть: олімпійський чемпіон, який зіграв понад 1100 матчів в НХЛ, вихованець київського Сокола – Олексій Житник і чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ – Олександр Побєдоносцев. Компанію їм складуть гравці основного складу ХК Донбас.

Гравці проведуть серію льодових майстер-класів, навчать катанню на ковзанах і базовим хокейним вправам, покажуть техніку володіння ключкою і шайбою, а також потренують точність і силу кидків.