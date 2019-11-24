Білий Барс без проблем переграв Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

Гості закинули 4 сухі шайби

Джерело - Чемпіон.

У Києві матчем між Крижаними Вовками і Білим Барсом продовжився 18-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Гості здобули упевнену перемогу з рахунком 0:4, забивши у кожному періоді мінімум одну шайбу.

УХЛ. Регулярний сезон

18 тур, 24 листопада

Крижані Вовки - Білий Барс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 - 14:44 Ружников (Благой, Алексюк); 0:2 Благой - 23:24 (Бабинець, Алексюк, - Менш.); 0:3 - 32:55 Ядловський (Куцевич); 0:4 - 50:24. Бабинець (Алексюк, Логачов - більш)

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