Став відомий список кандидатів у жіночу збірну України

Джерело - УХЛ.
Наступного місяця жіноча збірна України розпочне підготовку до чемпіонату світу в Дивізіоні IIВ.
Про це повідомляє УХЛ.
Список кандидатів:
Воротарі: Наталія Козачук (Пантери), Ірина Заїченко і Вікторія Ткаченко (обидві - Україночка).
Захисники: Вікторія Денисенко, Тетяна Ткаченко (обидві - Королеви Дніпра), Владлена Тарасова, Олена Вансович (обидві - Пантери), Марія Громова, Марина Криворучко, Марина Кобчук і Анна Забарна (всі - Україночка).
Нападники: Аліка Гадло, Поліна Телегіна, Дар'я Ціміренко (всі - Королеви Дніпра), Ольга Ієвлева, Діана Ковтун, Інна Козуб, Анна Лесь, Владислава Скащук, Тетяна Слащева, Вікторія Ценова (всі - Пантери), Елен Аліпова, Елізабет Аліпова та Юлія Добровольська (всі - Україночка).
Відзначимо, що у лютому в Ісландії відбудеться чемпіонат світу з хокею серед жінок в Дивізіоні IIв. Участь в змаганнях, крім української команди, візьмуть збірні Австралії, Ісландії, Новій Зеландії, Туреччини і Хорватії.
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