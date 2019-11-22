 Сент-Луїс знищив Калгарі, Торонто перемогло Арізону. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Сент-Луїс знищив Калгарі, Торонто перемогло Арізону. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:57 130 0
У НХЛ зіграно 13 матчів
Сент-Луїс знищив Калгарі, Торонто перемогло Арізону. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Відзначимо, що Торонто святкувало перемогу під керівництвом нового наставника. 

НХЛ. Регулярний сезон
21 листопада

Айлендерс - Піттсбург 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Флорида - Анагайм 5:4 (0:1, 2:3, 2:0)

Коламбус - Детройт 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Кароліна - Філадельфія 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Бостон - Баффало 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Сент-Луїс - Калгарі 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Нешвілл - Ванкувер 3:6 (1:2, 1:3, 1:1)

Міннесота - Колорадо 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Даллас - Вінніпег 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Чикаго - Тампа-Бей 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Арізона - Торонто 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Вегас - Сан-Хосе 1:2 ОВ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Лос-Анджелес - Едмонтон 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Раніше, Вегас знищив Калгарі, Чикаго перемогло Баффало.

Нагадаємо, Нешвілл знищив Детройт, Бостон переміг Піттсбург.

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