Сент-Луїс знищив Калгарі, Торонто перемогло Арізону. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Відзначимо, що Торонто святкувало перемогу під керівництвом нового наставника.
Айлендерс - Піттсбург 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Флорида - Анагайм 5:4 (0:1, 2:3, 2:0)
Коламбус - Детройт 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Кароліна - Філадельфія 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Бостон - Баффало 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Сент-Луїс - Калгарі 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Нешвілл - Ванкувер 3:6 (1:2, 1:3, 1:1)
Міннесота - Колорадо 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Даллас - Вінніпег 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Чикаго - Тампа-Бей 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
Арізона - Торонто 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Вегас - Сан-Хосе 1:2 ОВ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Лос-Анджелес - Едмонтон 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Раніше, Вегас знищив Калгарі, Чикаго перемогло Баффало.
Нагадаємо, Нешвілл знищив Детройт, Бостон переміг Піттсбург.