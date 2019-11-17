Донбас по буллітам поступився Краковії у півфінальному раунді Континентального Кубку

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 листопада, чемпіон України Донбас зіграв вирішальну гру півфінального раунду Континентального Кубку проти господарів - хокеїстів Краковії.
У середині другого періоду наша команда пропустила першу шайбу, однак на початку третьої половини гри Віталію Лялці вдалося відновити паритет.
Справа дійшла до серії буллітів, де сильнішими виявилися госопдарі.
Континентальний Кубок
Півфінальний раунд
3 тур, 17 листопада
Донбас - Краковія 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
Булліти (0:3)
Шайби: 0:1 - 32:01 Бринчка, 1:1 - 43:35 Лялька
У першому турі Донбас в овертаймі програв Німану, у другому здобув перемогу над Бейбарисом.