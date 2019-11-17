Піттсбург знищив Торонто, Флорида перемогла Рейнджерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Міннесота - Кароліна 3:4 ОВ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Арізона - Калгарі 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Едмонтон - Даллас 4:5 ОВ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)
Лос-Анджелес - Вегас 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
Тампа-Бей - Вінніпег 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Баффало - Оттава 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Бостон - Вашингтон 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2)
Монреаль - Нью-Джерсі 3:4 ОВ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Піттсбург - Торонто 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Філадельфія - Айлендерс 3:4 Б (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:2)
Флорида - Рейнджерс 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Нешвілл - Чикаго 2:7 (0:2, 0:2, 2:3)
Сент-Луїс - Анагайм 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Ванкувер - Колорадо 4:5 ОВ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)
Сан-Хосе - Детройт 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Раніше, Нешвілл знищив Детройт, Бостон переміг Піттсбург.
Нагадаємо, Піттсбург розгромив Філадельфію.