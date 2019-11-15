Континентальний кубок: суперники Донбаса у півфіналі

Кадровий потенціал, заслуги і останні результати

З 15-го по 17 листопада в польському Кракові відбудуться ігри півфінального раунду Континентального кубка IIHF в групі F, де візьме участь і чемпіон України - хокейний клуб Донбас. Суперниками нашої команди стануть: білоруський Німан, казахстанський Бейбарис і польська Краковія.

Далі ми трохи докладніше зупинимося на кожному з опонентів, представляючи їх в порядку ігор проти Донбасу.

Наш перший суперник - Німан (Гродно, Білорусь)

Матч 15 листопада, 15:00 за київським часом

Чинний віце-чемпіон Білорусі, який поступився золото мінської Юності, нині грає в Лізі чемпіонів. Команда з Гродно вважається одним з головних фаворитів нинішнього розіграшу Континентального кубка, оскільки в її складі грає велика кількість якісних легіонерів і "збірників". За останні 7 років Німан 4 рази вигравав Екстраліги і 3 рази піднімав над головою національний Кубок.

Як і Донбас, Німан в своїй історії вже вигравав Континентальний кубок в сезоні 2014/15. Після того успіху команда встигла спробувати свої сили в Лізі чемпіонів і набратися достатньо досвіду на хокейній єврокубковій арені.

У нинішньому сезоні Німан лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. Після 25 турів відрив від другої Юності становить 10 очок, але мінська команда провела на три гри менше.

Що стосується складу, то, попри найрезультативніший напад в Екстралізі, команда російського тренера Сергія Пушкова може похвалитися потужною лінією захисту з трьома фінами і цікавою парою воротарів - кіпером збірної Білорусі Віталієм Трусом (31 рік) і його талановитим дублером Максимом Городецьким (24 роки ).

Попереду у Німану є два форварди, які грають в одній ланці і очолюють гонку бомбардира в домашньому чемпіонаті: Микита Ремезов (25 ігор, 7 + 19) і Артем Кислий (23 гри, 12 + 11).

Наш другий суперник - Бейбарис (Атирау, Казахстан)

Матч 16 листопада, 15:00 за київським часом

У минулому сезоні Бейбарис став чемпіоном Казахстану, і до нинішнього єврокубкові практично зберіг свій ігровий кістяк і головного тренера - словака Володимира Клінга. Минуле чемпіонство стало вже четвертим в історії клубу з Атирау за останні 8 років, також команда в сезоні 2016/17 грала в Суперфіналі Континентального кубка.

Поточний сезон для Бейбариса успішним назвати важко. Після 26 зіграних матчів команда йде на п'ятому місці в турнірній таблиці, поступаючись лідеру 20 очок, маючи в своєму пасиві 10 поразок. Перед вильотом до Польщі наш майбутній суперник взяв тільки 5 очок в спареному протистоянні з одним з головних аутсайдерів своєї ліги, а до цього програв три матчі поспіль. В середньому за гру Бейбарис пропускає 2,4 шайби, але має другу в чемпіонаті напад - 3,5 гола за гру.

Відносно складу, у команди є труднощі з обороною. Так, у головного тренера досі немає розуміння про "першому номеру", тут паритет для Дмитра Волошина і Артема Микушина, а серед топ-4 захисників трьох виконавців можна назвати віковими (понад 32 роки). Відзначимо, що український оборонець Бейбариса Віталій Андрейків в заявку на Континентальний кубок не потрапив.

Попереду потрібно особливо стежити за результативними Альбертом Вишняковим і Иваном Кучиним, які грають в різних трійках.

Наш третій суперник - Краковія (Краків, Польща)

Матч 17 листопада, 20:00 за київським часом

Віце-чемпіон Польщі за підсумками минулого сезону - знайомий для Донбасу суперник, який на початку вересня гостював в Дружківці, в рамках Donbass Open Cup-2019, де програв донеччанам 1:4 і посів друге місце.

При своєму незмінному головному тренері Рудольфі Рогачевці Краковія з сезону 2005/06 вже встигла 6 раз виграти чемпіонат Польщі і 2 рази - Кубок. Два рази команда з Кракова представляла свою країну в Лізі чемпіонів і 6 сезонів - в Континентальному кубку, але без виходу в Суперфінал.

Основний кіпер поляків - 35-річний чех Мирослав Коприва, який свого часу два сезони провів в системі НХЛ-івської Міннесоти. Другий вартовий воріт - 26-річний Роберт Ковалувка. Обидва воротарі виходили на лід Альтаїр в нинішній предсезонці.

Оборона Краковії в першій частині поточного сезону не може похвалитися надійністю - 62 пропущені шайби за стартові 19 ігор і 8-е (з 11) місце в турнірній таблиці з відставанням від першого місця в 24 очка. На даний момент команда більше пропускає, ніж забиває (53/62) і виграла всього 5 матчів з 19.

Лідером захисту польської команди залишається Бартоломей Бихавский, який якраз і закинув ту єдину шайбу в ворота Донбасу на DOC-2019. Також з обойми захисників слід відмітити чеха Мілослава Яхима і поляка Давида Мусіолу, які складають першу пару і проводять на льоду більше всіх часу.

У лінії атаки найнебезпечнішим виглядає форвард збірної Польщі Дам'ян Капіца, який на минулому чемпіонаті світу закинув 5 шайб за матч у ворота України, а в нинішньому розіграші внутрішнього чемпіонату вже набрав 24 очки в 19 матчах (8 + 16). Другий бомбардир команди - 31-річний словак Ондржей Микула, який за таку ж кількість ігор набрав 16 очок (10 + 6).