Дніпро закинув 13 шайб у ворота Крижаних Вовків у 15 турі УХЛ

Гості святкували розгромну перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру УХЛ Крижані Вовки вдома зазнали поразки від херсонського Дніпра.

Гості вже до середині першого періоду завдяки дублю Шибваєв вели у рахунку 2:0. Далі херсонці розвинули успіх і після двох періодів був розгромний рахунок 7:0 на їх користь. У третьому періоду господарям вдалося закинути дві шайби престижу, але пропустити ще шість раз.

УХЛ. Регулярний сезон

15 тур, 13 листопада

Крижані Вовки - Дніпро 2:13 (0:3, 0:4, 0:0)

Шайби: 0:1 - 03:54 Шибаєв, 0:2 - 09:27 Шибаєв, 0:3 - 10:29 Сірченко, 0:4 - 20:30 Дорофеєв, 0:5 - 23:19 Жвачкін, 0:6 - 30:44 Коваленко, 0:7 - 37:48 Дорофеєв, 0:8 - 45:05 Дорофеєв, 1:8 - 46:12 Федосов, 1:9 - 52:25 Коваленко, 1:10 - 53:07 Василенков, 1:11 - 54:33 Декало, 1:12 - 57:10 Ліпсберг, 2:12 - 58:20 Дворник, 2:13 - 58:35 Чернишенко

Раніше, Донбас легко переграв Білий Барс у 15 турі УХЛ.

Нагадаємо, Крижані Вовки відзаявили Маландіна.