Олег Ігнатьєв: Тільки в дорослому внутрішньому чемпіонаті хлопці вчаться розуміти і усвідомлювати, що від них вимагають

Головний тренер молодіжної збірної України - про перший навчально-тренувальному зборі команди і важливості досвіду гравців в дорослому чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Під час тижневої міжнародної паузи молодіжна збірна України провела свій перший навчально-тренувальний збір, а також зіграла на домашньому турнірі Чотирьох націй, в якому посіла підсумкове третє місце.

Головний тренер української "молодіжки" Олег Ігнатьєв поспілкувався з журналістами і підвів підсумок першого збору команди, а також розповів про важливість комплексної підготовки спортсменів.

- Як Ви оціните перший тренувальний збір команди?

- Головним завданням підготовчого етапу було подивитися хлопців - у якому ігровому тонусі вони знаходяться, у яких кондиціях знаходяться. Все це допомогло нам відібрати кандидатів на майбутній чемпіонат світу в Києві.

Що стосується хлопців, то їх завданням було показати всі свої знання - і ті які вони мали, і ті які придбали на першому етапі свого навчання. Саме з цими цілями ми і проводили навчально-тренувальний збір команди.

Після зборів і турніру тренерський штаб зробив висновки, подивився на гравців і визначив коло хокеїстів, яких ми викличемо уже в грудні.

- Чому, на Ваш погляд, українська команда не змогла виграти домашній турнір Чотирьох націй?

- Нам не вистачило, у першу чергу, перемог і забитих голів. А найголовніше - нам не вистачило рівня підготовки хокеїстів для того, щоб до снаги було обігравати ті команди, які були у нас у гостях.

На жаль, цей турнір став показником рівня підготовки наших гравців, рівня юнацького і молодіжного хокею в Україні. Ось саме на такому рівні і знаходиться кожен молодий спортсмен.

Розумієте, у кожного хокеїста свої індивідуальні знання, навички, багаж умінь. До того ж кожен гравець по-різному користується цими аспектами. Ось, напевно, це і головне, чого нам не вистачило, щоб виграти турнір в Броварах.

- Як думаєте, для успішного виступу гравців на чемпіонаті світу, їм потрібна практика у внутрішньому дорослому чемпіонаті?

- Звичайно, така практика важлива для кожного молодого гравця. Але потрібно розуміти, що перш за все потрібна правильна методика навчання ще з азів - з дитячого хокею. Уже тоді повинні закладатися ті характеристики, ті знання і та база, якою хокеїст буде користуватися і в юнацькому, і в молодіжному, і в дорослому хокеї. Як не крути, але все починається з дитячих шкіл.

Безумовно, дуже важливий перехід гравців з дитячого хокею у дорослий. Це одне з основних правил хокею. Тільки в дорослому внутрішньому чемпіонаті хлопці вчаться розуміти і усвідомлювати, що від них вимагають, як відбувається тренувальний процес, яке середовище на них чекає. Цей перехід і визначає їх подальше майбутнє.

- Чи чекає молодіжна збірна посилення гравцями, які виступають за кордоном?

- Звичайно. Багато хлопців, які зараз виступають в іноземних клубах, є кістяком команди, і ми на них дуже розраховуємо. Якраз-таки з тих хлопців, які грають за кордоном, і тих, хто вже був на першому зборі, ми і будемо створювати колектив на чемпіонат світу, який зможе боротися і конкурувати.

Будемо сподіватися, що хлопці приїдуть в хорошому тонусі і в хорошому настрої. Я дуже хочу, щоб вони приїхали здорові і показали свою кращу гру, кращий хокей.

Уже 2 грудня ми почнемо підготовчий етап до самого турніру в Києві - куди викличемо всіх кандидатів. Там уже ми будемо порівнювати і дивитися, у яких кондиціях знаходиться кожен гравець. На зборах у нас буде тільки один принцип - спортивний. Ті гравці, які будуть краще виглядати, які будуть краще готові і які будуть сильнішими - ті і потраплять до остаточного складу молодіжної збірної.

Я думаю, що на зборах хлопці проявлять максимум бажань, максимум зусиль і максимум самовіддачі, щоб показати свій рівень підготовки.

- Чи вплинуть домашні трибуни на виступи молодіжної команди на чемпіонаті світу в Києві?

- Я вважаю, що на перемогу повинні впливати самі гравці незалежно від того, де вони грають. Вони повинні виходити, забивати і вигравати матчі. А те, що ми будемо грати вдома - стане додатковим бонусом і внутрішнім стимулом для хлопців. Не дарма ж кажуть, що вдома і стіни допомагають. Коли воно все твоє, рідне, коли на тебе приходить подивитися величезна кількість людей, природно, що це підганяє.

Домашні трибуни стануть емоційним фактором для хлопців, але не вирішальним. Вирішальним фактором стане те, в якому стані вони приїдуть і який хокей вони покажуть. Плюс визначальним стане те, наскільки команда зможе виконати ті завдання, які ми цим ставимо, і чи зможуть вони цілі тренерського штабу перенести на лід.

Дуже впливає на перемогу то, чи зможе команда бути одним цілим. Але, до того ж, я впевнений - чим сильніше індивідуально будуть наші гравці - і в технічному, і в фізичному, і в інтелектуальному плані, - тим сильніше у нас буде і команда.

А трибуни - це той фактор, який буде підстьобувати і гнати хлопців, що вплине тільки з позитивного боку.