Монреаль переграв Королів, Оттава розібралася з Кароліною. Результати матчів НХЛ

 Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз
Вчора 15:22 1453
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Сьогодні 12:00 36
Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів
Сьогодні 09:15 455
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:09 53827
Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України
Сьогодні 08:28 1027
Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 05:14 815
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 05:13 4448
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу
Вчора 17:49 3667
Десна розписала нічию із Дніпро-1 у 14 турі УПЛ
Вчора 15:57 412
Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ
Вчора 15:54 655
Блоги
Легенда намалював. Два голи-близнюки Мессі зі штрафних
Легенда намалював. Два голи-близнюки Мессі зі штрафних Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:23 451
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:46 483
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:41 392
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:46 542
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників
Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 997
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:07 Баскетбол Форвард Бостона зламав руку в матчі проти Сан-Антоніо 43
12:00 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ: ОНЛАЙН 36
11:51 Футбол Ейбар - Реал 0:4. Огляд матчу 166
11:25 Бокс Хейні кинув виклик Ломаченку 216
11:13 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ 113
11:00 Баскетбол Х'юстон знищив Чикаго, Оклахома поступилася Голден Стейт. Результати матчів НБА 133
10:43 Бокс Хейні впевнено захистив чемпіонський титул 182
10:32 Хокей Монреаль переграв Королів, Оттава розібралася з Кароліною. Результати матчів НХЛ 148
10:23 Блог Легенда намалював. Два голи-близнюки Мессі зі штрафних 457
10:10 Футбол Шахтар - Динамо: прев’ю матчу УПЛ 128
09:46 Блог Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони 487
09:41 Блог Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти 392
09:30 Футбол Олімпік - Олександрія: прев'ю матчу УПЛ 281
09:15 Футбол Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів 455
09:09 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 53827
08:57 Футбол Зоря - Колос: прев'ю матчу УПЛ 184
08:46 Блог Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови 546
08:45 Футбол Ліверпуль - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів 208
08:35 Блог Шикарний гол Мессі зі штрафного очима вболівальників 998
08:28 Футбол Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України 1027
06:17 Пряма трансляція Ювентус - Мілан: онлайн-трансляція 12 туру Серії А. LIVE 432
05:32 Футбол Мессі зробив хет-трик у ворота Сельти. Огляд матчу 993
05:14 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE 815
05:13 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE 4448
9 Листопада 2019
23:52 Футбол Хет-трик Мессі приніс Барселоні перемогу над Сельтою в 13 турі Ла-Ліги 466

Монреаль переграв Королів, Оттава розібралася з Кароліною. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:32 148 0
Монреаль переграв Королів, Оттава розібралася з Кароліною. Результати матчів НХЛ

У національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ. Регулярний чемпіонат

Тампа-Бей – Баффало – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Айлендерс – Флорида – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Монреаль – Лос-Анджелес – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Торонто – Філадельфія – 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0)

Вашингтон – Вегас – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Оттава – Кароліна – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Піттсбург – Чикаго – 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0)

Аризона – Міннесота – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Колорадо – Коламбус – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Калгарі – Сент-Луис – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0)

Сан-Хосе – Нешвілл – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0)

Коментарі ()