Монреаль переграв Королів, Оттава розібралася з Кароліною. Результати матчів НХЛ

У національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Тампа-Бей – Баффало – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Айлендерс – Флорида – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Монреаль – Лос-Анджелес – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)
Торонто – Філадельфія – 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0)
Вашингтон – Вегас – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Оттава – Кароліна – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Піттсбург – Чикаго – 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0)
Аризона – Міннесота – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
Колорадо – Коламбус – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Калгарі – Сент-Луис – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0)
Сан-Хосе – Нешвілл – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0)