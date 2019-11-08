Вашингтон здолав Флориду, Колорадо розгромило Нешвілл. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
11 матчів регулярного чемпіонату відбулися у Національній хокейній лізі.
Торонто в овертаймі здолав Вегас. У складі Торонто уродженець Кропивницького Дмитро Ттимашов провів 8 хвилин.
Флорида - Вашингтон 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)
Филадельфия - Монреаль 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Торонто - Вегас 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Кароліна - Рейнджерс 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Айлендерс - Піттсбург 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)
Оттава - Лос-Анджелес 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Чикаго - Ванкувер 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Калгарі - Нью-Джерсі 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Арізона - Коламбус 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Колорадо - Нешвілл 9:4 (2:1, 6:2, 1:1)
Сан-Хосе - Міннесота 6:5 (4:0, 2:2, 0:3)
Раніше, Нешвілл знищив Детройт, Бостон переміг Піттсбург.
Нагадаємо, Піттсбург розгромив Філадельфію.