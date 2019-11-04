Розгром у Кременчуці, сенсаційна перемога Білого Барса і поразка Крижаних Вовків. Огляд 14-го туру УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Цими вихідними, 2 і 3 листопада, відбувся 14-й тур Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого кременчуківці в черговий раз розгромили МХК Динамо, Білий Барс сенсаційно вирвав перемогу у Донбасу в овертаймі, а Крижані Вовки поступилися "щукам".



Кременчук – МХК Динамо 10:0 (1:0, 5:0, 4:0)

Тур в Кременчуці почали лідер і аутсайдер турнірної таблиці - кременчуківці з 32 очками займали перший рядок, а харків'яни з 1 балом розмістилися на останньому місці. Інтрига в матчі зберігалася тільки до кінця першого періоду, коли Тимур Гриценко відкрив рахунок закинутим шайбам в цьому поєдинку.



До кінця матчу у воротах Михайла Шевчука побувало 10 шайб - хет-трик на свій рахунок записав Дмитро Орлов, а також дублями відзначилися Дмитро Созонов і Микола Кисельов. Але справжніми героями матчу стала трійка Созонов - Орлов - Пукс, які на трьох закинули 6 шайб.

Білий Барс – Донбас 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Найбільш інтригуючим і непередбачуваним виявився матч в Білій Церкві, де місцевий Білий Барс приймав чинного чемпіона України. Матч видався дуже видовищним і багатим на гольові моменти, однак обидва клуби в основний час змогли реалізувати лише по два своїх шанси.



І хоч донеччани двічі виходили вперед, завдяки голам Євгена Белухіна і Олександра Матерухіна, проте "барсам" вистачило сил і терпіння, щоб не тільки зрівняти цифри на табло, але і перевести гру в овертайм. А ось в овертаймі "Білий Барс" зміг перевернути хід поєдинку і вирвати перемогу у чинних чемпіонів.



Переможним голом відзначився Владислав Куцевич, який з другої спроби відправив шайбу в ворота Богдана Дяченка після вдалого пасу від Артема Шиманського.



Відзначимо, що "барси" вже вдруге поспіль здобувають очки в поєдинках проти команд першої трійки.



Дніпро – Крижані Вовки 9:4 (3:1, 6:0, 0:3)

Навіть попри те, що Дніпро був явним фаворитом заключного матчу 14-го туру, однак київський клуб зміг піднести "щукам" несподівані сюрпризи - однак, припасли їх "вовки" тільки на останні 20 хвилин зустрічі.



Ударним для "щук" став другий період поєдинку, коли в ворота Максима Дуве відправилось одразу 6 шайб. І якщо після першої двадцятихвилинки, яка закінчилася з рахунком 3:1, у "вовків" ще була надія відігратися, то рахунок 9:1 остаточно позбавив киян шансу на перемогу.



Але відстояти свій престиж - це справа честі. Київський клуб грамотно скористався втомою і заміною воротаря у "щук", і відразу ж відправив у ворота противника ще 3 шайби, встановивши остаточний рахунок у матчі.



Варто відзначити, що хет-трик у складі Дніпра оформив Руслан Ромащенко, а Микита Коваленко записав собі в актив дубль.



На разі турнірна таблиця четвертого сезону УХЛ - Парі-Матч виглядає таким чином: