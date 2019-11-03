У матчі було закинуто 13 шайб

Джерело - Чемпіон.

У Херсоні 14-й тур чемпіонату Української хокейної ліги завершився матчем між Дніпром та Крижаними Вовками.

Переконливу перемогу у матчі здобули господарі, для яких це вже стала 13 звитяга над Крижаними Вовками в історії ліги.

Чемпіонат України, УХЛ

14 тур, 3 листопада

Дніпро - Крижані Вовки 9:4 (3:1, 6:0, 0:3)

Шайби: 1:0 Жвачкін (Ромащенко, Декало), 2:24; 1:1 Воробйов (Маландін), 4:25; 2:1 Каракулько (Василенков, Чернишенко), 12:30; 3:1 Ромащенко (Дорофєєв, Ліпсбергс), 12:56; 4:1 Ромащенко (Жвачкін), 24:00; 5:1 Коваленко (Василенков, Каракулько), 24:32; 6:1 Дорофєєв (Целогородцев), 27:18; 7:1 Коваленко (Шулешов, Василенков), 28:51; 8:1 Ромащенко (Жвачкін, Ліпсбергс), 33:11; 9:1 Целогородцев (Білоусов), 35:56; 9:2 Маландін (Воробйов), 45:42; 9:3 Чуйков (Фроленко), 45:53; 9:4 Шабанов (Чуйков, Мікульчик), 46:30

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.