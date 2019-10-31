У складі збірної України зіграє два росіянина

Оголосили заявку команди на турнір в Естонії

Новий головний тренер збірної України з хокею Сергій Вітер оголосив склад збірної, який буде працювати на першому в сезоні тренувальному зборі та візьме участь в міжнародному турнірі в Естонії.

Про це повідомляє xsport.ua

У попередньому складі 23 гравця:

Воротарі - Богдан Дьяченко (Донбас), Олег Петров (Дніпро), Максим Дуве (Крижані Вовки)

Захисники - Володимир Романенко, Юрій Сільницький, Андрій Григор'єв (всі - Донбас), Олександр Бойових, Олександр Александров (обидва - Кременчук), Денис Петрухно (Бобруйськ, Білорусь), Володимир Алексюк, Павло Таран (обидва - Білий Барс)

Нападники - Віталій Лялька, Вадим Мазур, Максим Разумов (всі - Донбас), Іван Савченко, Тимур Гриценко, Олексій Ворона (всі - Кременчук), Владислав Луговий, Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (всі - Дніпро), Владислав Куцевич, Сергій Бабинець (обидва - Білий Барс), Микита Буценко (Заглембе, Польща).

Відзначимо, що в складі збірної України два росіянина - голкіпер Олег Петров і захисник Юрій Сільницький. Цих гравців тренерський штаб збірної України хоче перевірити на міжнародному рівні з метою подальшої натуралізації.

Турнір в Естонії пройде з 7-го по 10 листопада. Крім збірної України, в турнірі зіграють команди Латвії, Естонії, Литви, Румунії і Південної Кореї.

У 2020-му збірна України зіграє в кваліфікації на Олімпіаду-2022 і чемпіонаті світу в дивізіоні IB.

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.