Крижані Вовки перемогли Динамо у регулярному чемпіонаті

Впевнена перемога господарів

Джерело - Чемпіон.

В Українській хокейній лізі у черговому матчі регулярного чемпіонату Крижані Вовки - вдома перемогли харківське Динамо.

Господарі у першмоу періоді двічі закинули шайбу. У другому періоді гості спробували перехопити ініціативу, але не вдалося і господарі далі довели гру до перемоги.

Чемпіонат України, УХЛ

13 тур, 30 жовтня

Крижані Вовки - Динамо 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - 6:35 Дворник, 2:0 - 16:42 Фроленко, 2:1 - 25:25 Абаджян, 3:1 - 29:41 Воронін, 3:2 - 33:13 Абаджян, 4:2 - 58:31 Колядинський

Раніше, Донбас здолав Дніпро у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, капітан Дніпра відновився після травми.